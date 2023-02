"La geotermia produca di più"

"Agli imprenditori della Valdicecina ho ribadito l’impegno di Fratelli d’Italia per valorizzare e tutelare la geotermia. Una straordinaria fonte di energia pulita che garantisce il 6% del fabbisogno energetico nazionale – è quanto dichiara il consigliere regionale di FdI Diego Petrucci che ieri ha incontrato la rete di imprese che lavorano nella zona geotermica di Larderello. "La geotermia è una delle tante eccellenze della Toscana che, anche in questo campo, la rendono unica, purtroppo ne sono solo in piccola part sfruttate le potenzialità e questo diventa assurdo in un periodo di crisi energetica come quello che stiamo vivendo. C’è bisogno però di preservare questa fonte di energia pulita, una fonte costante 24 ore su 24 per 365 giorni l’anno - sottolinea Petrucci - Chiediamo che la Regione e il governo, nei prossimi mesi, intervengano per rinnovare le concessioni della geotermia e per preservare questo grande patrimonio toscano. Come Fratelli d’Italia vorremmo arrivare ad una proroga almeno di 1015 anni delle concessioni in scadenza nel 2024, così da consentire a Enel di poter realizzare il piano industriale di circa 3 miliardi di euro che ha presentato". Per Petrucci, "si deve andare nella direzione di raddoppiare l’attuale produzione geotermica, con una progettazione a lungo termine è possibile pensare che città come Pisa, Livorno e Lucca, e le aree limitrofe, possano essere completamente riscaldate con il vapore geotermico".