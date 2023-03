La fusione dei Comuni Referendum, al via l’iter per Peccioli e Lajatico

Proseguono i lavori per l'unione dei Comuni

Alta Valdera, 12 marzo 2023 – Prende forma l’idea di fondere i due Comuni dell’alta Valdera. Da una parte Peccioli esempio di resilienza per la convivenza con la discarica di Legoli dall’altra Lajatico, famosa in tutto il mondo per il suo palcoscenico naturale incastonato tra le colline. Lo scorso 30 dicembre, nei consigli comunali di Lajatico e Peccioli, la maggioranza degli amministratori comunali ha chiesto alla Regione Toscana di avviare il percorso per promulgare la legge e procedere al referendum sulla fusione dei due Comuni.

«Un passaggio cruciale – scrivono i consiglieri – di un percorso condiviso che dura da più di due anni e che vogliamo proiettare al futuro. Abbiamo già firmato e inviato due lettere, rispettivamente ad Antonio Mazzeo, presidente del Consiglio Regionale della Regione Toscana, e a Stefano Ciuoffo, assessore che tra le sue deleghe nella giunta regionale ha anche quella dei rapporti con gli enti locali, per manifestare la richiesta di procedere nel percorso verso la fusione il cui approdo chiave sarà, dopo l’estate, il referendum consultivo che coinvolgerà direttamente le nostre due comunità. Nel caso in cui il responso fosse positivo, ci sarebbero i tempi per creare il nuovo Comune e andare alle elezioni nel 2024, in linea con gli altri Comuni". Dopo il primo passaggio nei due consigli ci sono state altre tappe. "Lo scorso 6 febbraio – spiegano – i nostri gruppi consiliari di maggioranza hanno affrontato, nel corso di un incontro congiunto, i primi temi da mettere in campo per dare tutte le informazioni, puntuali e precise, ai cittadini su questo progetto di fusione. Un incontro servito, dunque, per stabilire che inizieremo già nelle prossime settimane a organizzare le prime assemblee pubbliche a Lajatico e a Peccioli". Appuntamenti molto attesi dalla cittadinanza che, al momento, appare abbastanza divisa sul referendum, soprattutto a Lajatico.

«La marcia di avvicinamento verso il referendum – continuano – è fondamentale per procedere con trasparenza, chiarezza e nel modo più democratico possibile. Durante l’incontro è stato ribadito che, seppur con un valore consultivo, se il referendum darà in entrambi i Comuni un risultato chiaro la volontà e l’indicazione arrivata dai cittadini sarà rispettata. Questo percorso, infatti, non avverrà mai in barba al parere dei cittadini. Il tema è complesso ma decisivo per lo sviluppo futuro dei territori di Lajatico e Peccioli. La collaborazione è l’unica forma possibile di razionalizzazione della macchina amministrativa di entrambi i Comuni. Ma siamo convinti che anche sul piano culturale, economico e turistico, questa fusione potrà dare innovazione e sviluppo e saper guardare al futuro".