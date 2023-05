La Fonte dei Castagni Piace il percorso Tanti visitatori in gruppi

E’ già successo per il percorso riqualificato che congiunge la Fonte dei Castagni con la Fonte dei Portonari. Anche nei giorni scorsi, i volontari dell’associazione "Agorà" hanno accompagnato un consistente gruppo di persone sul percorso. Durante il tragitto c’erano anche comitive di ragazzi una guida ambientale che in un prato dava loro delle spiegazioni sull’ambiente che li circondava. Contemporaneamente, da un`altra parte del percorso c`era un gruppo di persone che faceva un corso di meditazione in movimento. Tutto questo – si legge in una nota – E’ l’importante risultato oltre che del nostro impegno, della collaborazione con l’amministrazione e singoli cittadini che sono stati, e si spera saranno, ancora disponibili a dare un’ulteriore contributo per la manutenzione del percorso che cercheremo di mantenere sempre".