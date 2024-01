La fine del giubileo. Concerto di tre cori

Per la prima volta la corale Balducci, il coro San Genesio e gli Insieme per Caso si esibiranno in un concerto eccezionale per celebrare la fine dell’anno giubilare. Il concerto è in programma oggi, domenica 7 gennaio, alle 18, nella Cattedrale di Santa Maria Assunta e di San Genesio a San Miniato. Un’occasione che riunisce sullo stesso palco tre storici cori sanminiatesi, tre realtà riconosciute a livello nazionale e internazionale. Il concerto è organizzato dal Comune e realizzato grazie alla Fondazione Crsm e alla Diocesi di San Miniato. "La scelta di organizzare questo evento nel contesto della fine dell’anno giubilare è un omaggio alla comunità sanminiatese, alla Diocesi e a tutti coloro che hanno contribuito con impegno e dedizione a rendere speciale questo anno così importante per la città", spiega l’assessore alla cultura Loredano Arzilli.