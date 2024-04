La festa Gli aquiloni fanno il pieno di presenze

Migliaia. Gli aquiloni, stavolta, complice un’estate in largo anticipo, hanno fatto il pienone. Città brulicante fin dalle prime ore

di domenica grazie ad una San Miniato imbandita a festa, con la festa dei fiori, con il mercatino delle curiosità, con il cibo della terra, con i negozi tutti aperti ed i punti di ristoro presi d’assalto. E’ la San Miniato degli eventi e del turismo che ha mostrato tutte le sue potenzialità, il suo forziere di cultura – il bellissimo corteo storico ne è la prova – e di tradizioni.

Così, i Cervi Volanti si sono alzati in volo in un giornata di sole che ha visto arrivare cittadini da tutti i centri limitrofi e anche turisti. La regia della Fondazione San Miniato Promozione ha poi fatto si che tutto funzionasse perfettamente, con una gestione attenta dell’importante affluenza di pubblico in una San Miniato che è anche cantiere di opere impattanti dal punto di vista della viabilità cittadina. Tutto questo ha permesso lo svolgimento, comunque, del corteo storico, il lancio delle mongolfiere che caratterizza da sempre la festa, il mercatino sotto i Loggiati di San Domenico, Corso Garibaldi e piazza del Seminario. Quest’anno è stata esclusa dalla

festa piazza del popolo dove è in corso il rifacimento. Successo anche dell’asta benefica degli aquiloni dipinti dai maestri pittori, un altro momento che è centrale nell’evento e si tiene, come di consueto, a Palazzo Roffia. E’ stato inaugurato anche il terzo defibrillatore – si trova in piazza Bonaparte – per una città sempre più cardioprotetta. La lunga stagione degli eventi a San Miniato non è affatto finita: sabato prossimo si taglia il nastro del museo del tartufo in via II Novembre, il pollo espositivo della più grande risorse del territorio.

C. B.