La Festa della musica Concerto per Pio D’Addio

Un grande evento. La Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato annuncia la "Festa della Musica" con un concerto nel ricordo del Luogotente Pio D’Addio che si terrà mercoledì 21 giugno alle 21,30 nel chiostro del Santuario della Madonna di San Romano. Il concerto sarà tenuto dal coro "Insieme per caso", diretto dal maestri Fabrizio Berni. Pio D’Addio, luogotenente dell’Arma dei Carabinieri arruolatosi nel 1987, prima di ricevere l’incarico di comandante della stazione dei Carabinieri di Castelfranco aveva a lungo prestato servizio alla stazione di San Romano. Decorato con croce d’oro per anzianità di servizio, si è speso con grande professionalità e profonda umanità nel servizio sul nostro territorio fino a pochi giorni prima della sua prematura scomparsa. A rendergli omaggio, a nome di tutta la comunità, sarà appunto il Coro "Insieme per caso", un gruppo nato a La Serra nel 1991 come coro giovanile sotto la direzione di Berni e che, con il tempo, ha saputo farsi conoscere e apprezzare in numerose occasioni con la sua intensa attività concertistica. Tra i concerti più significativi si annoverano: nel dicembre del 1997 a Roma alla presenza del Pontefice Giovanni Paolo II e di più di 8mila persone, nel 1998 a San Miniato per una delegazione ufficiale del Burkina Faso, nel dicembre 2000, per il Comune di San Miniato, in occasione della "Giornata dei Diritti Umani" alla presenza dell’ex presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro. D al settembre 2002 il coro avvia anche un’attività oltre i confini nazionali con esibizioni in Provenza e in Belgio. L’evento a San Romano è gratuito e sarà aperto al pubblico fino a esaurimento posti. E’ questo uno dei primi eventi di una lunga estate che vedrà la Fondazione – guidata da Antonio Guiciardini Salini - offrire al territorio momenti culturali d’eccezione.

C. B.