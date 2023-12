La favola raccontata nel proprio salotto

Venerdì 29 dicembre dalle 16 alle 20 ci sarà l’ultimo appuntamento di Regala una favola, iniziativa gratuita di Leggo per Legittima Difesa, sotto l’egida del Comune di Terricciola in co-progettazione con Pensieri Di Bo’ Cultura e Teatro Aps. Per celebrare le festività, le famiglie potranno ospitare nel salotto di casa Peter Pan e i suoi magici aiutanti, scegliendo tra un’offerta di favole a domicilio. Sarà necessario prenotare l’orario al numero 351-5944009 (anche via Whatsapp); dopo la prenotazione, sul sito leggoperlegittimadifesa.it, nella sezione "Regala una favola" andrà compilato il modulo di prenotazione, scegliendo le favole. "Regala una Favola" tornerà giovedì 4 e venerdì 5 gennaio 2024.