La fashion design Emilia "Disabilità non è un limite Neppure per la moda"

PONTEDERA

Moda e disabilità possono andare d’accordo. Anzi, devono andare d’accordo. Se qualcuno pensa il contrario avrà modo di pensare, e forse cambiare opinione, dopo aver letto la storia di Emilia Torcini, fashion design di Pontedera che ha realizzato la collezione Disability is not a limit, you are the limit con la quale, due anni fa, è stata selezionata per partecipare alla Milano Moda Graduate, un appuntamento della Settimana della Moda di Milano per promuovere a livello nazionale e internazionale i migliori studenti del Paese.

Dell’idea di Emilia si sono appassionati numerosi esperti, fra i quali Sara Sozzani Maino, Scouting Advisor per Vogue Italia e fondatrice del premio Vogue Talents. "La collezione Disability is not a limit, you are the limit è una reinterpretazione della moda sartoriale inglese degli anni Quaranta in chiave comfort – racconta Torcini – dove i busti ortopedici ridipinti sono la voce per sostenere le persone affette da disabilità. Il limite non risiede nella disabilità, ma nella mente di una società perfetta solo in apparenza". La collezione ideata da Emilia conquista il premio nell’edizione Milano Moda Graduate 2021. I giornali di settore, tra cui Vogue Italia, si interessano alla giovane pontederese che appare anche in un documentario per Euronews.

Domenica scorsa Emilia Torcini è stata ospite del programma di Rai 3 Il posto giusto condotto da Giampiero Marrazzo dove ha raccontato e condiviso il suo percorso fatto di sogni, di lavoro ma anche di fiducia da parte di quelle persone che l’hanno incoraggiata. "È a loro che sono immensamente grata – ha detto Emilia – Ringrazio la mia famiglia, che mi ha sempre supportato durante il mio percorso, la mia capogruppo Laura, che mi segue nella mia formazione con professionalità e umanità e l’azienda Giuntini di Peccioli che mi ha permesso di lavorare in un mondo che da sempre è stato per me una speranza e una ragione di vita".

Dopo i premi e i successi nazionalei, infatti, l’opportunità più bella a Emilia viene concessa dalla storica azienda di Peccioli che da oltre cinquant’anni è il punto di riferimento per gli stilisti di tutto il mondo per la realizzazione dei campionari fra tradizione e modernità. E l’entrata nel gruppo Florence accresce la cura per la manifattura dei prodotti di lusso Made in Italy, come testimoniano i recenti investimenti per rinnovare la tradizione artigianale. Proprio la Giuntini è rimasta entusiasta del lavoro di Emilia, proponendole subito un posto da modellista, una figura tanto nascosta quanto fondamentale per "tradurre il sogno dello stilista in realtà", conclude Torcini.

gabriele nuti