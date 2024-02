La famiglia è da amici. I ladri fanno man bassa

I furti, e diversi tentativi di intrusione, hanno riguardato anche seconde case, non abitualmente abitate ed utilizzate nei periodi di vacanza. Gli ultimi episodi si sono verificati zona di Gargozzi e di via Sforza dove – da quando abbiamo appreso – i ladri sono entrati in azione intorno allo scorso fine settimana. E da dicembre che sia il centro storico come le zone di campagna che circondano la città, sono entrate nel mirino, probabilmente, di più di una banda di malviventi. Diversi i colpi messi a segno, ricordiamo. In un caso – nella zona ospedale – mentre la famiglia era a cena fuori i malviventi, passando dal retro valle, sono entrati dentro, hanno aperto e ripulito la cassaforte e poi hanno sprangato il portone d’ingresso dall’interno: i padroni di casa, al ritorno, non riuscivano ad entrare. Un altro furto, sempre in centro, è stato effettuato mentre la padrona di casa di trovava alla messa: monili in oro e soldi contanti il bottino. Poi ci sono stati i furti nella zona del Poggio e anche altri tentativi nelle frazioni collinari. Le indagini su questi fatti sono in pieno svolgimento con accertamenti capillari ed approfondimenti.

C. B.