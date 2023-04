La falsa news del medico in pensione

Una fake news che ha viaggiato per il territorio comunale di Crespina Lorenzana ad una velocità impressionate. Tanto che il sindaco Thomas D’Addona (nella foto) ha deciso di pubblicare un post sulla propria pagina Facebook e condividerlo il più possibile per riportare la tranquillità in una fetta di popolazione. Quella assistita da un medico che veniva dato per prossimo alla pensione e che in vece è in piena attività. "La dottoressa Sandra Giustarini, medico di famiglia che assiste i pazienti negli gli ambulatori di Crespina e Cenaia – scrive il primo cittadino – mi ha appena comunicato che la notizia che sta insistentemente circolando secondo la quale sarebbe prossimo il suo pensionamento: è totalmente priva di fondamento. È la classica fake news".

Quindi i cittadini possono stare tranquilli poiché la dottoressa Giustarini, a cui auguriamo buon lavoro – conclude D’Addona –, essendo ben lontana dal limite anagrafico dei 72 anni, continuerà a lavorare come sempre e dove sempre per i prossimi anni". Come abbia avuto origine la falsa notizia, forse, resterà per sempre un mistero. O, più semplicemente, l’informazione totalmente errata di qualcuno, è volata tanto diffusamente di bocca in bocca – quelle che, prima dei social, erano le classiche voci di popolo – facendo passare quasi per vero un qualcosa totalmente falso. Tant’è che c’è voluto il sindaco a fare chiarezza. Ed a garantire che un medico stimato e molto amato resta al suo posto.