La domenica del kilo in piazza "La povertà, problema comunitario"

Sarà una raccolta straordinaria, diversa dal solito soprattutto per la sua inedita ubicazione. Già perché stavolta la "Domenica del kilo", promossa dalla Caritas, non avrà luogo fra le vaste navate della chiesa di San Giovanni Evangelista a Ponsacco, come avviene puntualmente. L’iniziativa stavolta sarà direttamente in piazza della Repubblica, agorà del paese del Mobile.

"Una scelta – spiega Fabrizio Gallerini – che vuol essere, in qualche misura, evocativa. Spesso può apparire che il problema della povertà sia a ‘carico’ esclusivamente della comunità cattolica. In realtà, uscendo in piazza, noi vogliamo coinvolgere l’intero paese sensibilizzando più persone. Vorremmo, in qualche modo, sottolineare come il problema della povertà debba essere preso in carico da un’intera comunità".

La raccolta straordinaria di generi alimentari si terrà domenica, appunto, dalle ore 9 alle ore 12. Allo stand vi saranno i ragazzi del Gruppo Scout che raccoglieranno le donazioni che saranno destinate alle famiglie in difficoltà. "Nello specifico – sottolineano dalla Caritas – abbiamo bisogno di olio, pasta, zucchero, latte, biscotti e farina. Sono utili anche i prodotti per l’igiene personale". La Domenica del Kilo è promossa dalla Caritas diocesana di San Miniato.