“La di vino ’ommedia“ tra litigi e tante risate

Sabato 13 aprile alle 21 al teatro Verdi di Casciana Terme va in scena "La di vino ‘ommedia", di e con La Brigata dei Dottori di Pisa. Un appuntamento super classico con “i matti più famosi della toscana“. Tre bolge di risate di Giancarlo Peluso: "La rincorsa al benessere che fallisce lasciando tutti in un mare di…risate". La famiglia Sbrana è la classica famiglia del ceto popolare pisano alle prese con i soliti problemi quotidiani e Cesira, vera capofamiglia, è sempre in discussione col fratello Otello, béone incallito, e con l’amica Colomba, ospite fissa, la cui ingenua dabbenaggine rasenta la demenza. La routine della vita domestica è rotta da uno scherzo che mette in subbuglio tutti: una lettera anonima nella quale si annuncia il rapimento del nipote di Cesira. Par sovrappiù il marito di Cesira, Arturo, si lascia abbindolare e compra un quadro del Tiziano, rubato in un museo, spendendo tutta la liquidazione del fine rapporto di lavoro. L’arrivo di un solerte avvocato del Foro di Parma metterà ordine nell’ingarbugliata matassa dopo tutta un serie di esilaranti qui pro quo, litigi e scene di gelosia. Ingresso: 15 euro il biglietto intero, 13 il ridotto. Prenotazioni 328-0625881 o 320-3667354.