La Cuoiopelli perde ancora. Tuttocuoio può agganciarla

PONTEBUGGIANESE: Rizzato, Palmese (60’ Ferrari), Martinelli, Birindelli, Belluomini, Chelini, Giannini (55’ Seghi), Gianotti, Gargani (60’ Zani), Nardi, Pievani; a disposizione Porra, Kapidani, Passaretta, Chiti, Sabia, Sali. Allenatore Enrico Gutili.

CUOIOPELLI: Pulidori (13’ Brogi), Passerotti (93’ Hoxha), Lici, Viola, Nardo (77’ Guerrucci), Lucaccini, Sgherri (58’ Regoli), Costanzo (75’ Goh), Fantini, Benericetti, Bianchi; a disposizione Taverni, Bagnoli, Ponzolini, Razzauti. Allenatore Roberto Falivena.

Arbitro: Boeddu di Prato (assistenti Cipriani di Firenze e Longobardi di Arezzo)

Marcatori: 10’ Giannini, 77’ Gianotti, 90’ Guerrucci.

Note: ammoniti Chelini, Gianotti, Seghi del Pontebuggianese e Lici della Cuoiopelli.

PONTE BUGGIANESE – La seconda sconfitta di fila della Cuoiopelli (la terza del girone di andata) è figlia di due fattori fondamentali: il calo evidente che la squadra ha avuto negli ultimi quindici giorni e la sfortuna che va tradotta anche negli infortuni. In due partite, quella in casa di domenica scorsa contro il Montespertoli e quella di ieri a Ponte Buggianese i biancorossi di Roberto Falivena hanno subito quattro tiri e preso tre gol. Non è che la Cuoio di tiri nelle porte avversarie ne abbia fatti tanti di più. Ma ieri, ad esempio, il portiere del Pontebuggianese ha deviato sul palo un rigore calciato da Benericetti al 72’ e la sfera ha attraversato tutta la linea di porta finendo sul fondo dalla parte opposta. Tema infortuni: a Colombini (che dovrebbe essere operato il 27 dicembre al gomito e ne avrà per un paio di mesi) e Cavallini (microfrattura al piatto tibiale sotto il ginocchio, più o meno gli stessi tempi di recupero del primo), ieri si è aggiunto anche quello di Pulidori che si è fatto male a un ginocchio su un’uscita, ha provato a rimanere in campo, ma al 13’ ha dovuto alzare bandiera bianca dopo il gol dell’1-0 di Giannini con tiro da fuori area. Brogi, classe 2004, ha fatto bene e sul raddoppio di Giannotti non ha colpe: il numero 8 di casa ha incrociato di testa impattando bene un cross da punizione. Il rigore parato da Rizzato a Benericetti poteva riaprire la partita a favore della Cuoiopelli, ma così non è stato e il gol al 90’ del neoentrato Guerrucci ha solo dato fuoco agli ultimi assalti biancorossi senza che abbiano portato l’esito sperato. Una cosa positiva, però, la partita di ieri della Cuoiopelli h’ha fatta vedere: è la prova del difensore classe 2005 Lorenzo Nardo, arrivato a Santa Croce con il mercato di dicembre e che ha dimostrato di orchestrare in difesa da veterano. Ancora da rivedere, invece, l’attaccante Goh che non ha inciso neppure ieri come non aveva fatto contro il Montespertoli. La Cuoio ora spera che oggi il Tuttocuoio – che gioca a Livorno contro la Pro Livorno Sorgenti – non vinca per laurearsi campione d’inverno.