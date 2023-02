La crociata culturale contro il materialismo

Il maestro Angelini oltre alla sua attività didattica e di autore affianca quella di giornalista e nei suoi numerosi articoli dimostra grande cultura e notevoli capacità di scrittura. Nel 1905 sulla prima pagina de “Il giornale di Pisa” si scaglia contro il Positivismo Scientifico che a suo dire “ha preso una nuova forma: è diventato materialismo. Per cui Dio, l’anima, il sovrannaturale e la vita avvenire sono menzogne insegnate per molti secoli dalla casta sacerdotale”. Nel suo articolo “Divagazioni pedagogiche” pubblicato su “Il Mattaccino”, ribadisce il suo pensiero: “È pertanto il così detto materialismo che ora pervade la storia, le lettere, la poesia e la filosofia: i danni maggiori esso produce nella pedagogia, poiché si crede che senza ideali si possa avere una scuola veramente educatrice delle potenze che costituiscono lo spirito”.

La collaborazione con i giornali è lunga e continuitiva; nel 1921 il giornale politico “La nuova Italia” pubblica un lungo articolo di Angelini dal titolo “Concetti educativi di Giuseppe Mazzini”. Il maestro sottolinea con forza che Mazzini “ebbe la costante idea che nessuna rigenerazione intellettiva morale del popolo sarebbe stata possibile senza l’istruzione e l’educazione. Visse egli in tempi in cui, per la opera di nuovi dottrinari, specie teutonici, nacque e si propagò la concezione materialista dell’umana vita. Considerò in tutta la sua essenza novella teoria del materialismo storico, causa precipua di profondi sconvolgimenti nella costituzione delle famiglie e delle nazioni. Ne calcolò le conseguenze: per cui paventò dell’avvenire della Società. Il suo turbamento manifestò sovente negli scritti pubblicati, ed ammonì le genti a non accarezzare soverchiamente i postulati d’una sociologia che apparve in antitesi alle tradizionali dottrine sostenute con vigoria di propositi dai seguaci dei classici maestri del diritto“.

Michele Quirici