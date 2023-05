La Croce rossa festeggia 20 anni Un’esposizione fotografica per raccontare una sfida vinta

di Ilenia Pistolesi

E’ una narrazione familiare, dove il senso corale di stringersi l’uno affianco all’altro diviene la cifra distintiva di un nido che non è solo accoglienza dei volontari, ma è anche la quintessenza che racchiude significati che spaziano dai minimi ai massimi sistemi. Perché indossare una casacca e mettersi al servizio degli altri è una rivoluzione che muta il proprio essere. La Croce Rossa festeggia i suoi primi venti anni di attività a Volterra, con la consapevolezza di aver creato un nucleo che è un racconto singolare e plurale, dove ogni volontario intreccia fortemente il proprio vissuto con le emergenze sanitarie, le alluvioni, i terremoti, i servizi verso i più deboli. I festeggiamenti scatteranno domani, lunedì, con una mostra fotografica nelle sale espositive di via Turazza.

Francesco Viti, a capo di Croce Rossa Volterra, cosa rappresentano questi primi venti anni di presidio in città?

"Una sfida, siamo partiti in un pochissimi venti anni fa. E’ stata una scommessa: eppure oggi, dopo 20 anni dopo siamo qui, in una realtà piccola come Volterra dove credo abbiamo costruito molto. Essere volontario vuol dire cambiare visione sulla vita e sui bisogni reali. Si spalanca un nuovo modo di vedere gli altri, per assisterli".

Quali sono i momenti salienti che hanno scandito l’attività in questi 20 anni?

"L’impegno per la pandemia ci ha messo a dura prova. Ma siamo ancora qui. E, andando a ritroso con la memoria, ricordo esattamente gli attimi del crollo dei due fronti murari a Volterra, nel 2014. Per il primo è stato un colpo al cuore vedere quella voragine aprirsi nel buio. Eravamo attivi in piena notte. Per il secondo, un crollo meno improvviso, avevamo timore che fra le macerie ci fossero persone e nostri volontari. E poi rammento le alluvioni a Saline, il grande incendio a Mazzolla e l’impegno che abbiamo sempre garantito in ogni emergenza nazionale, vedi l’alluvione adesso in Emilia Romagna, dove invieremo subito nostri mezzi".

Cosa è, adesso, la Croce Rossa?

"E’ una stretta l’uno con l’altro per andare avanti. La Croce Rossa è una famiglia. Succede anche di litigare e di fare pace subito dopo".

Una famiglia in cui è il tempo a scandire ogni battito.

"Il tempo è la cosa più preziosa che si può donare, perché ci tiene occupati verso il prossimo. Non siamo supereroi, siamo uomini e donne che hanno scelto di dare un pezzo di se stessi agli altri".