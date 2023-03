La critica Don Armando "Non soprassediamo"

LAJATICO

Gli attacchi siglati Forza Nuova qualche anno fa presero di mira il presepe sui migranti di don Armando Zappolini. Ora, è il momento del volantino omofobo planato sui social contro il sindaco di Lajatico Alessio Barbafieri, intriso di frasi scioccanti vergate nero su bianco dalla stessa Forza Nuova, che anche ieri ne ha rivendicato la paternità. Ecco l’analisi dei fatti da parte di don Zappolini: "Sono stato attaccato più volte da Forza Nuova – racconta don Armando – l’ultimo episodio risale a qualche anno fa quando, per il mio presepe che aveva come protagonisti i migranti, mi tacciarono come ‘eretico’, con uno striscione affisso di fronte alla chiesa di Perignano. Vi è un indurimento generale sui diritti e sul rispetto delle persone".

Perché, a suo parere?

"Perché c’è chi si sente ‘protetto’ da un senso di impunità. C’è una sorta di banalizzazione rispetto a fatti così gravi. Siamo di fronte a segnali che non devono passare, è imperativo. Non si calpestano dignità superando frontiere da cui, forse, non si può più tornare indietro".

Quindi parla di derive sempre più aspre e difficili da seppellire?

"Parlo di derive da cui pare arduo tornare indietro. E se soprassediamo, se lasciamo passare, se pensiamo che un volantino conti poco o nulla, sbagliamo su tutta la linea. Perché se tutto viene fatto passare, come un volantino del genere, si arriva a livelli molto pericolosi sotto il profilo di una deriva sociale e culturale. E vedo un grosso pericolo in certe azioni. Serve massima attenzione su certi temi, e quanto accaduto al sindaco di Lajatico lo dimostra. C’è gente che se ne esce fuori con volantini come quello di Forza Nuova perché si sente come ‘protetto’. Quanto accaduto a Lajatico, al sindaco e alla comunità è qualcosa che, personalmente, mi fa ribrezzo e disgusto".

Ilenia Pistolesi