La crisi che frena la pelle: "Le guerre bloccano i consumi. Lavoro in forte rallentamento"

Una fase difficile per il conciario. C’è stallo della produzione. Ma soprattutto, e breve e medio termine, le previsioni non mettono bene. E il 2023, se nulla cambierà, sarà un anno destinato a chiudersi con il segno meno. Ma cosa sta accadendo? Ne parliamo con Michele Matteoli, presidente del Consorzio Conciatori di Ponte a Egola.

Presidente questa ripresa non si concretizza. Perché?

"In parte scontiamo l’euforia e la sovrapproduzione post Covid per un’economia che doveva esplodere: ma questa esplosione, almeno in parte, non c’è stata. Poi c’è anche altro".

Ci spieghi?

"Le frenate della Cina, i problema dei tassi d’interesse a questi livelli, e la guerra. Anzi, le guerre. Viviamo in un clima internazionale che non invoglia a spendere e ad andare in giro".

Anche quello che sta accadendo in Palestina, in una fase così delicata, fa male al conciario?

"Certo. Fa male soprattutto quello che potrebbe accadere, tant’è che è passata in secondo piano anche la guerra in Ucraina, che ha pesato e pesa. Una nuova crisi nei Paesi Arabi e un nuovo clima di paura per il terrorismo sono gli elementi che colpiscono duramente anche il settore della moda e del lusso, nostri riferimenti principali".

Le aziende sono in sofferenza?

"Le aziende sono in lotta tra poco lavoro ed interessi passivi che galoppano. E, in particolari, con previsioni che non ci parlano, per ora, di inversione di tendenza".

Il 2023 è destinato a chiudersi al di sotto delle aspettative?

"Per tirare le somme è ancora presto. Sarà un anno con il segno meno, secondo me. Il lavoro è in rallentamento, e molto a macchia di leopardo".

Lineapelle, la fiera più importante per voi, è andata molto bene.

"Sì, la fiera è stata un successo. Anche in termini di numeri, per le aziende presenti e per la grande partecipazione di visitatori. In fiera abbiamo visto articoli belli e nuovi. Ma se il mercato è fermo, o quasi, le fiera può farci poco".

Ci sono segmenti più in salute?

"Il problema è diffuso e non emergono differenze. Cuoio e pelle vivono la stessa condizione, chi produce per l’automotive sta incontrando grandi difficoltà, anche per la concorrenza di quella che si fa chiamare eco pelle e che con la vera pelle non c’entra alcunché. Il lusso è quello che sta facendo lavorare qualcuno, non tutti. Per il resto c’è grande preoccupazione nei borsettifici e nel settore della pelletteria che non è legata ai grandi brand, ma al mondo dell’artigianato".

Il distretto come sta affrontando tutte queste criticità?

"Consorzio Conciatori e Associazione Conciatori di Santa Croce si confrontano continuamente facendo squadra, e sostegno delle aziende del Comprensorio".