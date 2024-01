La crescita di Tre zeta. Ecco un’altra acquisizione: "Entra Walking world"

Prosegue lo shopping di Tre Zeta Group, azienda riferimento nella produzione di suole di scarpe di lusso, che annuncia l’acquisizione del 100% – la quarta dal 2021 – di Walking World, società specializzata nella produzione di fusbett (dal tedesco “letto del piede”) e riempitivi per suole in poliuretano espanso e con film. Fondata nel 1990 a Porto Recanati, da Antonio Giampaoli e Sonia Mangialardo, Walking World è oggi una delle principali aziende specializzate nella produzione di componenti per sneaker. La società – spiega una nota – ha le caratteristiche per essere annoverata tra le eccellenze industriali italiane. Inoltre, negli ultimi anni la società ha varato un piano di investimenti in innovazione volti a ottimizzare il processo produttivo. In particolare, l’azienda ha stretto una partnership strategica per la realizzazione di un nuovo impianto per la produzione di suole in poliuretano con film, brevettato e unico sul mercato. L’acquisizione – aggiunge la nota – si inserisce nel piano di Tre Zeta volto a costruire il gruppo di riferimento nella produzione di componenti per la struttura della calzatura per l’industria mondiale del lusso attraverso una crescita organica e per linee esterne.

"Con l’ingresso di Walking World in Tre Zeta ci posizioniamo sempre più come Gruppo di riferimento nel settore delle sneaker e delle calzature formali – sottolinea Fabrizio Mecheri, Ceo di Tre Zeta Group –. Grazie agli investimenti in innovazione e alla visione lungimirante degli imprenditori, Walking World rappresenta un ulteriore acceleratore per la nostra crescita, aprendo ulteriori importanti sinergie per un’offerta completa come solo un interlocutore “one stop shop” può avere". Antonio Giampaoli, Ceo di Walking World, aggiunge: "Siamo felici di aver incontrato sul nostro cammino una realtà come Tre Zeta , con cui condividiamo visione e passione. Siamo sicuri che nel gruppo troveremo il supporto per un importante sviluppo tecnico-industriale, grazie a un solido know how e alle competenze orientate all’innovazione".

C. B.