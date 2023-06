La Costituzione per far riflettere sui valori

PONTEDERA

Costituzione come fondamento di una comunicazione universale e consapevole. È questo il nome del concorso vinto dai ragazzi della 1F dell’Istituto XXV Aprile di Pontedera: Elena Arrighi, Edoardo Billeri, Elia Ferrini, Gabriele Fiori, Alessia Frosini, Edoardo Gangale, Grace Morelli, Rafael Ndoj, Rebecca Palombo e Viola Passerotti. "Nicola Ciardelli – racconta la professoressa Valentina Arcidiacono – era un Capitano Maggiore dell’esercito italiano, originario di Pisa, caduto durante un vile attentato terroristico, insieme ad altri colleghi a Nassiriya, in Iraq. In suo nome è stata fondata un’ associazione volta a promuovere nei bambini e nei ragazzi il senso civico e la riflessione profonda sui valori espressi dalla nostra Costituzione: Garante sovrana della nostra vita. Così gli studenti hanno sul tema lavorato divisi in gruppo. Due i progetti selezionati: Impariamo a fare cose difficili e Storia di una vita distrutta dalla guerra. Il primo progetto racconta, in forma di cartone animato ciò che ognuno di noi può mettere in campo per migliorare l’esistenza dell’intera collettività mondiale. Il secondo progetto narra la reale storia di un bimbo somalo sfuggito agli orrori della guerra rifugiandosi nello Yemen.