La Corte di Cassazione conferma la condanna a un anno e 20 giorni di reclusione

La Corte di Cassazione, rigettando il ricorso, ha mandato definitiva la sentenza d’appello. I giudici di secondo grado, in parziale riforma della sentenza del tribunale di Pisa in sede di rito abbreviato, avevano condannato il 34 enne, riqualificando il fatto, alla complessiva pena di un anno e 20 giorni di reclusione e 73 euro di multa. L’uomo era finito inizialmente a giudizio con l’accusa di furto aggravato per essere stato commesso su

cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici o destinate a pubblica utilità. I fatti oggetto del processo sono avvenuti l’ 8 novembre 2015.