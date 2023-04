La corsa podistica Verso Montefalcone

Gambe in spalla, perché sta per arrivare la 41esima edizione della corsa podistica Castelfranco-Montefalcone, con ritorno a Castelfranco di Sotto. L’evento è in programma domenica 16 aprile: la manifestazione, che è patrocinata dal Comune di Castelfranco di Sotto, avrà partenza libera dalle 7.30 con ritrovo al quartier generale della Misericordia, in via dei Mille, da dove partiranno quattro diversi percorsi podistici così suddivisi: 3, 6, 12 oppure 15 km. Per informazioni, è possibile contattare il numero 377-3142203.