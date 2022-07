La corsa di Letta per l’Italia parte dalla Rocca

Occhi puntati sulla Festa dell’Unità in corso a San Miniato. Arriva il segretario Pd Enrico Letta e qui, all’ombra della Rocca, potrebbero essere calate le prima carte sulla partita delle elezioni. Letta arriva in un momento particolare per il Paese: l’Italia che da pochi giorni si prepara al voto dopo che per il governo Draghi è arrivato il capolinea. Letta - che sarà intervistato da Agnese Pini, direttrice di Qn, La Nazione, il Giorno, il Resto del Carlino - è un po’ come se aprisse la corsa elettorale nel cuore della Toscana, a due passi dalla sua Pisa: un appuntamento, dunque, di rilievo politico, quello di domani sera, visto che la Toscana sarà uno dei pilastri della campagna del centrosinistra e del Pd per massimizzare i consensi in una regione da cui può dipendere anche il decimale per stare sopra Giorgia Meloni.

Sono queste ore in cui sono in corso le grandi manovre dei partiti e la decisione delle strategie che potrebbero essere decisive ai fini del consenso e delle percentuali. Le voci si rincorrono e di parla anche di un Letta che stia meditando di candidarsi capolista nel collegione plurinominale del Senato toscano e forse anche nell’uninominale Pisa-Livorno - Versilia. E chissà che non lo annunci già stasera alla Festa dell’Unità di San Miniato – dove le elezioni e la ricetta per l’Italia che verrà saranno, senza dubbio, gli argomenti forti – rispondendo alle domande della direttrice Pini: accadrebbe in quella che di fatto è la prima uscita di popolo della campagna nazionale del segretario Dem. Per la Festa dell’Unità e per il Pd, la presenza del segretario nazionale – annunciata dal giugno scorso in data da definire - proprio nell’ultimo scorcio kermesse, e in questo clima politico, è un colpo messo a segno di notevole portata. Che conferma anche il ruolo che questa festa ha avuto negli anni, essendo stata in passato anche evento regionale e non essendo nuova alla presenza del leader del partito. Siamo, infatti, in una terra in cui il Pd la fa da padrone da sempre, pur avendo visto - nel passaggio tra Pci-Pds-Ds e Pd – un assottigliarsi di consensi, anche per la geografia politica radicalmente cambiata nell’arco di un trentennio.

Ma a San Miniato il centrosinistra governa ininterrottamente dal dopoguerra. E a San Miniato c’è uno dei circoli Arci - proprio quello nella cui area si svolge la Festa dell’Unità - più forti in termini di soci della Toscana. Attesi, ovviamente, ad accogliere Letta tutti gli esponenti Dem della zona, a partire dai sindaci del Comprensorio dove i Comuni (San Miniato, Santa Croce, Castelfranco, Montopoli e Fucecchio) sono tutti a guida centrosinistra.

Carlo Baroni