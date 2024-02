La corsa di Alberto Lenzi con Fauglia Democratica

"Fauglia Democratica – si legge in un documento – non è una delle tante associazioni che si definiscono al tempo stesso, apolitiche ed apartitiche, e che guarda caso spuntano qualche mese prima che finisca la legislatura con lo scopo malcelato di partecipare alle elezioni comunali". Lo precisa una nota, spiegando che Fauglia Democratica nasce tanti anni fa "è apartitica, nel senso che è libera e indipendente da partiti ma non è apolitica in quando occuparsi di politica, se lo si fa con spirito di servizio e a favore degli altri, non è certamente qualcosa di disdicevole". Un documento, reso noto in questi giorni precisa lo spirito con cui è in piedi questa realtà. Il documento Alberto Lenzi, sindaco di Fauglia e già in corsa per il bis alle amministrative, lo condivide sui social per raggiungere i cittadini: "Fiero di essere il sindaco di tutta la comunità faugliese – dice – e fiero anche di essere l’ espressione di questo gruppo che grazie a questi principi si è sempre messo a servizio dell’intera comunità includendo e mai escludendo".