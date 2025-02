La consulta del centro storico su bilancio comunale e parcheggi

La consulta cittadina di San Miniato tornerà a riunirsi il prossimo 3 marzo alle 21,15. E’ stata annullata, per impegni del sindaco Simone Giglioli, la riunione prevista per domani sera. Infatti la giunta vuol essere tutta presente: all’ordine del giorno c’è la presentazione del bilancio.

Inoltre l’incontro con i residenti del centro storico assume, in questo caso, un importanza in più perché c’è da fare il punto sull’avanzamento del cantiere in corso in piazza del popolo e via Conti che sta impattando in modo importante sulla vita della città.

Inoltre l’amministrazione è intenzionata anche a presentare il nuovo piano della sosta, con cui è stata varata una diversa organizzazione degli stalli blu e bianchi con agevolazioni importanti proprio per i residenti.

Nell’occasione della consulta potrebbero già esserci anche le prima risposte sula disponibilità di ulteriori posti auto utilizzabili provvisoriamente durante l’esecuzione dei lavori in corso. Anche in considerazione della ridotta capacità del parcheggio di Fonti alle Fate.