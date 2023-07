La conceria tra sfide e futuro "Siamo riusciti a limitare i danni" Appello per coinvolgere le istituzioni

di Carlo Baroni

Non è riuscita a tornare a livelli pre Covid. Tuttavia la pelle regge e guarda avanti. Nonostante le tante difficiltà. "Le sfide che ci attendono sono tante, dalle condizioni del contesto socioeconomico generale a quelle tecnologiche e normative, ma se non riuscissimo a fronteggiarle e ad adeguarci, ci troveremmo in una condizione di svantaggio competitivo. Ciò non deve assolutamente accadere e sono sicuro non accadrà", ha detto Fabrizio Nuti, Unic – Concerie Italiane aprendo i lavori dell’Assemblea Annuale, che si è svolta alla Stazione Sperimentale Pelli. "Sul piano economico, il bilancio del 2022 elaborato da Unic, mostra che “alla fine – ha aggiuhto Nuti -, siamo complessivamente riusciti a limitare i danni, chiudendo l’anno con una sostanziale stabilità dei volumi di produzione e una crescita del valore complessivo di poco inferiore al 10%. Non siamo quindi (ancora) riusciti a ritornare ai livelli pre-Covid".

Un commento che non nasconde la delusione di aver visto, a fine 2022, "interrompersi in maniera brusca la dinamica positiva di mercato che aveva caratterizzato la prima parte dell’anno", anche per colpa del "ritorno di un avversario economico che da tempo non dovevamo affrontare: l’inflazione". I cali registrati nella seconda parte del 2022 – ha proseguito – stanno avendo ripercussioni anche in questa prima parte del 2023, evidenziando un rallentamento che risulta più o meno diffuso a quasi tutte le nostre destinazioni merceologiche". Molto significativo un “cambio al vertice” dell’export. "Dopo oltre 30 anni, la Cina, con Hong Kong, non è più la destinazione estera più importante per le nostre pelli, anche in termini di valore dei flussi - ha sottolineato Nuti – . Ora al primo posto troviamo la Francia e questo fa pensare a come si stanno parzialmente modificando la nostra produzione, la nostra clientela, i nostri mercati e gli elementi richiesti dalle dinamiche commerciali". Una sfida che coincide con una profonda preoccupazione è quella che, per Unic, riguarda il rapporto con le istituzioni. Sottolinea Nuti, "sarebbe auspicabile che al nostro fianco si schierassero soprattutto le istituzioni, a tutti i livelli, per difendere un settore strategico del made in Italy. In particolare, a Bruxelles le nostre istanze rimangono il più delle volte disattese".