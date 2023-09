La collezione di don Simoni a Calcinaial'Arcivescovo: dono della Diocesi

CALCINAIA

L’arcivescovo di Pisa, monsignor Giovanni Paolo Benotto, ha donato al Comune di Calcinaia la cospicua collezione di filmati, diapositive su religiosi e culturali appartenuta a don Antonio Simoni, parroco di Calcinaia dal 1987 al 2002, morto nel 2020. Si tratta di migliaia di immagini che rappresentano uno spaccato importante della vita del paese. Per questo motivo il Comune non solo ha accettato la donazione, ma la "considerata di sicuro interesse... utile apporto all’offerta documentaria dell’Archivio storico di Calcinaia". Nella delibera della giunta comunale che accetta la donazione viene espresso "apprezzamento e gratitudine nei confronti dell’Arcidiocesi di Pisa e, in particolare, nei confronti dell’arcivescovo Benotto".