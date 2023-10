La città ricorda il suo legame con Manzoni

Una celebrazione speciale per ricordare il legame fra la città e Alessandro Manzoni. Proseguendo nelle attività di promozione culturale, l’Accademia dei Sepolti si appresta a celebrare il secondo centenario della nomina di Alessandro Manzoni come proprio ‘socio corrispondente’. Manzoni venne infatti nominato accademico dei Sepolti il 29 agosto 1822 e nell’archivio dell’Accademia è conservata la lettera di risposta autografa, datata 11 marzo 1823, con la quale ringraziava l’accademia e il suo segretario, Raffaello Guarnacci, "la gradita degnazione". La giornata celebrativa si terrà il 21 ottobre, quando alle 10 al teatro Persio Flacco la professoressa Francesca Florimbii, docente di letteratura italiana all’università di Bologna, terrà una lezione sul tema "Fra gli autografi di Giovanni Pascoli: religione e patria in Alessandro Manzoni".