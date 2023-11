La città pronta ad accendersi. Cavalli di luce e alberi di Natale. E spazio alle esposizioni artistiche

PONTEDERA

Il maltempo di queste settimane ha rallentato gli allestimenti in città delle installazioni natalizie di Natale ad Arte 2023. L’appuntamento inizialmente previsto per sabato 4 novembre è slittato a sabato prossimo 18 novembre quando alle ore 18 si accenderanno le luci natalizie in città, e nelle frazioni, e con esse le installazioni artistiche luminose curate anche quest’anno dalla regia di Alberto Bartalini. Fili luminosi e alberelli del corso illuminati per ricreare in centro un clima festoso, atteso dopo un anno a luci spente ma soprattutto dopo gli allagamenti della scorsa settimana che hanno lasciato danni anche ai commercianti.

Ieri mattina sono sputate sul corso le prime opere d’arte. I due cavalli in piazza Curtatone e Montanara e la base dell’albero di Natale in piazza Cavour, poi quelle in piazza Belfiore, piazzone, piazza della Concordia, piazza del Duomo e piazza Gronchi. E poi è in corso l’allestimento della mostra "Bronzino-Tra manierismo e pop art" che decora la facciata di Palazzo Stefanelli ed il suo atrio. Dal 7 dicembre verrà inaugurata poi la mostra "Ritratti" al Palp Palazzo Pretorio, il progetto Scart nato oltre 25 anni che fa arte con materiali di scarto appunto. Intanto dopo la prima giornata di ieri, anche oggi pomeriggio, dalle 16.30 alle 20.30 al Palp Palazzo Pretorio, ci sarà Arte con Gusto, degustazioni gratuite (da pagare solo il calice e portacalice, 5 euro) di prodotti enogastronomici presentati dalle eccellenze della Valdera.

L.B.