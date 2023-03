La città in lacrime per Andrea Lanini

Pontedera funerale andrea lanini

Pontedera, 11 marzo 2023 – «Ci immaginiamo Andrea suonare in un concerto senza fine, quello degli angeli e dei santi, con la sua chitarra e la sua batteria». Con queste parole don Piero Dini ha salutato Andrea Lanini, morto mercoledì in un tragico incidente stradale sulla provinciale Vicarese, nel comune di San Giuliano Terme. Sulle panche del Duomo, oggi pomeriggio, i familiari, gli amici di sempre e i tantissimi studenti che dal maestro hanno appreso non solo a leggere lo spartito ma ad amare la musica. Così come ha sempre fatto lui.

La musica è stata la grande protagonista del giorno dell’addio ad Andrea. Sotto il colonnato del duomo c’è la sua batteria, ai piedi dell’altare i colleghi e gli studenti dell’Accademia Musicale Pontedera che durante e al termine della funzione religiosa hanno dedicato ad Andrea alcuni brani insieme alla Filarmonica Volere è Potere. La voce al microfono è quella della soprano Maria Cioppi, inconfondibile nell’Ave Maria di Gounod. Prima dell’uscita dalla chiesa, Eugenio Leone ha letto la preghiera del vespista, ricordando l’altra grande passione di Andrea: quella per le due ruote. E proprio il corteo dei vespisti ha accompagnato il feretro per l’ultimo viaggio di Andrea.