La città e i suoi cantieri. La Ztl ripartirà a giugno: "Ma senza i due nuovi varchi"

La città e il caos traffico. Fra semafori e cantieri. Mentre la movida di nuovo a numeri importanti, complice il caldo che all’improvviso ha sostituito l’inverno. Ma la ztl? Per il mese di maggio non se ne parla. "Riprenderà a giugno - spiega il sindaco Simone Giglioli –. Appena saremo in gradi di ripristinare la circolazione, al posto dell’attuale viabilità alternativa che è necessarie per proseguire con le opere in piazza del popolo". Una data? "la fine del cantiere è prevista per la metà del mese – aggiunge Giglioli –. Quindi al massimo con il 15 di giugno la piazza sarà sgomberata da ruspe e attrezzi. Può darsi anche qualche giorno prima. In quei gironi attiveremo anche la zona a traffico limitato".

Che partirà subito con la versione estiva: ovvero tutti i giorni, con le nuove modalità d’orario concertati lo scorso anno con residenti e commercianti. Si comincia un’ora dopo, ovvero alle 21 di tutti i giorni, mentre la domenica il centro sarà interdetto a tutti i non autorizzati a partire dalle 16. Una Ztl che parte senza di due nuovi varchi che sono previsti dal piano di miglioramenti del sistema. "per quelli sarà necessario aspettare – sottolinea il primo cittadino –. Non solo devono arrivare, ma soprattutto, una volta arrivati, dovranno essere istallati e collegati. Non riusciamo a farlo prima dell’avvio di giugno e, ritengo, neppure durante l’estate. Questo è un lavoro che dobbiamo rimandare a settembre".

Intanto in piazza del popolo si lavora a pieno ritmo per terminare la quota di piazza prevista in questo primi lotto, con tanto di nuova pavimentazione. la piazza, come noto, sarà terminata nel 2025 quando ripartirà il cantiere il prossimo gennaio per la conclusione delle opere. Finita la piazza toccherà a a via Conti.

Carlo Baroni