La città e i giorni dei lavori. Commercianti preoccupati: "Recuperiamo posti auto"

Con la città divisa in due per la chiusura di via Conti – che si protrarrà fino a giugno – il tema parcheggi è cruciale. Il sindaco avverte: "Alcuni posti li recupereremo lungo piazza del seminario, mentre ad altre opzioni ci stiamo lavorando". Sul tavolo della consulta fu lanciata anche l’idea di utilizzare temporaneamente piazza Duomo: "Le valutazioni sono in corso – ammette Giglioli –. Nei prossimi giorni prenderemo contatti anche con il convento di San Francesco per utilizzare la piazza sotto la struttura monumentale". Intanto si fa avanti Confcommercio, consapevole che quelli che ci sono davanti, per i negozi, saranno i mesi più difficili. "Ci troviamo di fronte a interventi di riqualificazione importanti e strategici per il futuro di San Miniato. Tuttavia, è essenziale che i commercianti, che inevitabilmente subiranno i disagi legati ai lavori, possano continuare a svolgere la loro attività in questo periodo di trasformazione, che auspichiamo duri il meno possibile" dice il presidente Giovanni Mori. "La questione parcheggi si presenta già critica a seguito della frana che ha ridotto la capacità del parcheggio del Cencione. Data la disponibilità ridotta di piazza Fonti alle Fate, la nostra proposta è quella di predisporre parcheggi a lisca di pesce tra Piazza Dante Alighieri e la Loggetta del Fondo – spiega – così da offrire una soluzione concreta in grado di attutire i disagi. Solo con il dialogo e una gestione attenta si potrà affrontare questa delicata fase di transizione".

"L’obiettivo deve essere quello di bilanciare le esigenze di ammodernamento e sviluppo urbano con la tutela delle attività. Solo attraverso un’organizzazione efficace sarà possibile minimizzare i disagi, garantendo i migliori risultati per chi fa impresa a San Miniato – aggiunge – il responsabile territoriale di Confcommercio Provincia di Pisa, Luca Favilli– .Saranno lavori di riqualificazione certamente impattanti. Apprezziamo la condivisione del cronoprogramma con l’amministrazione comunale, ma è fondamentale che venga rispettato, cercando di contenere i tempi di esecuzione".

Carlo Baroni