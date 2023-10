La città di Gmund e le emozioni dei giorni a Fauglia

Giornate di grandi emozioni a Fauglia insiema ai gemelli tedeschi. Mentre i giovani artisti hanno lavorato ai murales, la delegazione tedesca di Gmund ha visita il Museo Kienerk e il caseificio Busti per poi ritrovarsi tutti insieme a pranzo. Hanno fatto parte del gruppo arrivato sulle colline pisane, in particolare, i giovani artisti chiamati a raplicare i murales sulla parete retrostante la Saletta Kienerk.

Dopo i saluti di benvenuto, la delegazione è stata accolta dal sindaco Lenzi e dagli altri rappresentanti dell’amministrazione comunale a Palazzo civico e in seguito accompagnata in un breve tour del centro cittadino. Mentre gli amministratori locali insieme a quelli tedeschi visitavano i siti di interesse culturale del territorio: il Teatro, la Chiesa Vecchia, la nuova Palestra, i giovani artisti lavoravano alla riproduzione dei murales. Domenica scorsa la giornata clou comn la giornata conclusiva del progetto e l’inaugurazione ufficiale dei due murales e il rientro della delegazione a Gmund. Un gemellaggio, quello tra Fauglia Gmund portato spesso per esempio anche a livello nazionale dopo dieci anni di vita. L’iniziativa di questi giorni ha avuyto il sostegno della Regione Toscana.