La città dei tipografi Quando a metà dell’800 arrivò l’arte della stampa Tripudio di libri e giornali

PONTEDERA

Nella seconda metà dell’Ottocento Pontedera è un’importante piazza di commercio e si avvia a diventare la città industriale delle ciminiere, ospitando decine di piccole e medie industrie: manifatture, cotonifici, tessiture, cordifici, fornaci, ombrellifici, pastifici e moltissime altre attività. Numerosi e molto frequentati sono negozi ed empori, il mercato del venerdì e la Fiera di San Luca. La città è un polo strategico per la posizione, le infrastrutture e le produzioni. Una buona rete stradale, la ferrovia Leopolda e il trasporto fluviale, assicurano collegamenti in tutta la regione, in Europa, oltreoceano e con il resto del mondo. Con la crescita economica e lo sviluppo urbano, si fanno strada anche associazioni, circoli e la biblioteca. La domenica, la Società per l’Incoraggiamento dell’Istruzione tiene pubbliche letture e, a tutto questo, si aggiunge l’attività del teatro cittadino dei Ravvivati, poi Andrea da Pontedera, dove, oltre a rappresentazioni e spettacoli, si può godere di conferenze e momenti culturali.

Negli anni ’60 arriva anche l’arte della stampa, infatti, fino ad allora i pontederesi si avvalevano delle tipografie fuori città; di questi scritti e soprattutto delle “poesie d’occasione dimenticate” si è occupato l’amico Paolo Morelli nella sua pubblicazione “Poesie erudite e d’occasione a Pontedera fra sette e ottocento, alla scoperta di intellettuali pontederesi del passato”. Nel 1863 il “cartolaro, libraio e legatore di libri” Ferdinando Puliti edita a Pontedera “Dottrina cristiana compendiata per la più facile istruzione dei piccoli fanciulli della diocesi di Pisa”. Il volume è stampato dalla tipografia Ducci di Firenze ed è in vendita accanto a periodici fiorentini. La tipografia Ristori approda a Pontedera in quegli anni proveniente dalla vicina San Miniato, dove nel 1857 aveva stampato “Rime”, il libro d’esordio di Giosuè Carducci. L’azienda è gestita da Massimo e dai suoi figli ed il rumore dei suoi torchi accompagnerà la città per decenni. I Ristori, la cui sede storica sarà in Piazza San Martino, editano libri straordinari e periodici importanti come “Il Piccolo” (1888) e il “Corriere dell’Era” (1896). Negli anni Ottanta si avviano le macchine da stampa di Amerigo Faleni che daranno alla luce pubblicazioni notevoli e faranno conquistare a questa azienda il record della produzione dei periodici locali con le testate: “La Sveglia” (1885), “La Sentinella” (1886), “La Zanzara” (1888), “Il Gazzettino” (1889), “La domenica rosa” (1892) e “La Scintilla” (1892). Come i Ristori, Faleni terminerà la sua attività a metà anni Venti. Brevissima invece l’esperienza della tipografia comunale che stamperà solo dal 1868 al 1871. Negli anni Novanta sul corso principale inizia la sua attività la tipografia L’Ancora di Egisto Jacques.

Ditta pluripremiata, avrà il merito di editare nel 1907 il primo tentativo, quello di Arturo Petessi, di ricostruire le glorie cittadine con il suo “Memorie storiche di Pontedera”. La Tipografia di Gino Dani, poi Della Santina e Dani, nasce negli anni Dieci e oltre ad alcune pubblicazioni edita i periodici “Vita Nuova” e “La Rinascita”, rispettivamente organi della Federazione Socialista del Collegio di San Miniato e Pontedera. Gli anni Venti sono invece caratterizzati dall’arrivo dei Vallerini e della Bandecchi & Vivaldi. Per i primi si tratterà di una breve ma importante parentesi, i secondi invece, diventeranno una tipografia storica e mitica.

Michele Quirici