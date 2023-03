La città che cresce "Per edilizia e istruzione è stato un ottimo 2022 Bene anche l’industria"

di Luca Bongianni

Sul corso di Pontedera nessun locale è sfitto, con un tessuto commerciale che tiene ed il saldo, tra aperture e cessazioni, che nel 2022 ha registrato il segno positivo. Valter Tamburini, presidente della Camera di Commercio Toscana Nord-ovest, insieme al vicesindaco e assessore al commercio Alessandro Puccinelli, hanno illustrato e analizzato i dati economici del territorio pontederese e di quello della Valdera. C’è ottimismo per quanto riguarda la città della Vespa. Nel 2022 le saracinesche abbassate sono state 184 al cospetto di ben 201 tagli del nastro con un tasso di crescita dello 0,4% ed un saldo positivo di 17 imprese in più rispetto all’anno precedente. Con le 3.648 imprese al 31 dicembre 2022, Pontedera si conferma il secondo polo della provincia di Pisa, alle spalle del capoluogo, che si attesta attorno a quota 9.200. La cartina tornasole di una città che non si è fatto piegare dagli ultimi anni, caratterizzati dalla pandemia prima e dal caro energia poi. "Il settore che è cresciuto di più – dice Tamburini – è quello delle costruzioni, con tutto l’indotto, ma questo è facilmente spiegabile in seguito ai superbonus ecc. Venendo meno questi mi aspetto un brusco calo e questo mi preoccupa. Su Pontedera un altro settore cresciuto molto, di circa il 6%, è quello relativo all’istruzione ed in particolare alle scuole private e alle società di formazione. C’è sempre più bisogno di istituti capaci di formare i ragazzi che escono dalle superiori. Le stesse aziende lamentano una difficile reperibilità di figure professionalmente formate. In quanto al commercio pontederese c’è stato un calo inevitabile rispetto agli anni ’80 ma il tessuto ha retto bene. Negli ultimi periodi sta decollando il settore del food e reggono i negozi di vicinato. E poi c’è l’industria, vero punto di forza della città e dei paesi limitrofi". Dietro a Pisa, con le sue circa 9.200 imprese, e Pontedera, con le sue 3.648, la Valdera vede nei comuni di Ponsacco (1.623), Casciana Terme Lari (1.430), che segna un -17 tra aperture e cessazioni, e Calcinaia (1.117) i principali territori che pullulano di imprese. A seguire ci sono Bientina (990) e Vicopisano (940) per poi passare a Crespina Lorenzana (574), Capannoli (492) e Peccioli (491). Seguono Terricciola, Palaia, Chianni e Lajatico.

Presente alla conferenza anche la responsabile del servizio tributi associati, contenzioso e demografici del Comune di Pontedera, Cinzia Ciampalini, che ha illustrato i vantaggi di poter accedere direttamente alla banca dati anagrafica della Camera di Commercio, e viceversa: "L’acquisizione massiva di dati nel rispetto della privacy, sono un vantaggio in termini di efficacia, tempestività e per quanto riguarda le attività di accertamento tributario per ottenere la certezza dello status dei soggetti senza dover chiedere ogni volta all’ente".