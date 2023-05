La chiesa di fuori Il racconto di don Rigoldi

Comunità Nuova è un’associazione no profit che opera nel campo del disagio e della promozione delle risorse dei più giovani. È presieduta da don Gino Rigoldi, cappellano dell’Istituto penale per minorenni "Cesare Beccaria" di Milano. È nata nel 1973 dall’iniziativa di un gruppo di volontari legati al carcere minorile. Una storia d’impegno con gli occhi puntati dalla parte di quella gioventù che è a rischio di emarginazione. La Caritas diocesana, per il ciclo di appuntamenti "La Chiesa di fuori: incontri, storie e sguardi sul mondo", organizza per stasera alle 21,5 all’auditorium monsignor Meliani di Ponsacco un incontro proprio con don Gino Rigoldi, fondatore di "Comunità Nuova", onlus che si occupa di tossicodipendenza e disagio giovanile.

L’incontro con don Rigoldi è stato preceduto nei giorni scorsi dalla proiezione del docu-film "L’estate di Gino" di Fabio Martina. Una bella opportunità quindi quella di ascoltare don Rigoldi, il suo impegno, che è anche una storia di speranza e speranze: perchè anche nelle situazioni più difficili è sempre possibile crescere, provare, ricominciare.

C. B.