La Cenettaccia per il Gruppo staffette capannolese

Nel segno dell’amicizia e della collaborazione il convivio anzi la Cenettaccia come viene definita da chi l’organizza, quella svoltasi negli spazi dell’Associazione Quattro Strade nella frazione del Comune di Lari Casciana Terme su iniziativa del Gruppo staffette capannolese, che ha già superato i trenta anni di attività. Scorte tecniche ed altri servizi affidati alla passione e alla professionalità del gruppo presieduto da Stefano Casalini, il quale è cresciuto nell’organico, nell’esperienza ed è sorretto dalla passione dei suoi tesserati.

Una serata per stare in compagnia e per programmare la nuova stagione che si sta avvicinando tanto che tra un mese prenderà il via anche a livello dilettanti dopo le prime gare amatoriali.

Tanti gli ospiti presenti alla Cenettaccia legati al mondo del ciclismo tra organizzatori, direttori di corsa, addetti ai servizi di radio corsa, dirigenti, ed altri addetti ai lavori, che non sono voluti mancare alla simpatica e tradizionale serata con un arrivederci già alla prossima stagione.

Antonio Mannori