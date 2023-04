La Ceccardi visita l’ospedale "Va valorizzato"

VOLTERRA

"L’Ospedale di Volterra è strategico per la comunità della Val di Cecina. Per questo oggi sono venuta qui, in visita, insieme al senatore Manfredi Potenti e ad alcuni rappresentanti locali della Lega, insieme al capogruppo della Lista Civica Uniti per Volterra, in Comune, Paolo Moschi". Inizia così il resoconto della visita di Susanna Ceccardi, europarlamentare Lega, al nosocomio volterrano. "Il reparto di cardiologia – analizza Ceccardi – meriterebbe una valorizzazione maggiore di quella attuale, sia per il livello del personale impiegato, sia per la sua importanza, anche per la presenza della riabilitazione cardiologica in auxilium vitae. Questo in riferimento anche al problema della rete tempo-dipendente dell’infarto, per cui Volterra potrebbe essere molto utile per Cecina e Piombino, nell’ottica di ridisegnare i servizi di emergenza potenziando i nostri ospedali". E poi c’è il caso di pediatria. "Un reparto che era stato totalmente rinnovato pochi anni fa – continua – con ingenti investimenti, e che oggi però è misteriosamente chiuso, lasciando un territorio intero, come la Val di Cecina, scoperto. Anche il fermo dei lavori alla Rems e quindi al nuovo parcheggio sono fermi da troppi mesi: l’aumento dei prezzi c’è stato in tutta Italia e non può essere una giustificazione per bloccare un’opera così strategica. Forse Giani dimentica che l’Ospedale di Volterra è in Toscana esattamente come tutti gli altri? La Regione non può abbandonare una struttura come Volterra al suo destino, impoverire il territorio e lasciare al proprio destino il personale medico".