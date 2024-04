La Castelfranco del Medioevo. Dal campanile notizie di rilievo

CASTELFRANCO

Il campanile com’era. Una ricostruzione in 3D dell’antica porta San Pietro a Vigesimo verrà presentata domani, sabato, alle 16, in biblioteca comunale insieme ai risultati dello studio archeologico condotto durante i primi interventi di consolidamento e di restauro conservativo finanziati dalla Regione Toscana e da Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato e Crédit Agricole. "La porta di San Pietro a Vigesimo è l’unica integralmente sopravvissuta della Castelfranco medievale perché, rimasta di proprietà pubblica, fin dalla metà del 1300 ha avuto anche la funzione di torre campanaria – si legge in una nota del Comune – Il cantiere di restauro ha fornito l’occasione per leggerne la stratigrafia muraria e ricostruire la sua evoluzione che esemplifica la radicale trasformazione del castello medievale in una terra aperta d’età moderna". "Questo primo lotto di lavori ci ha permesso di rifare completamente la copertura recuperando le tegole in cotto – affermano il sindaco Gabriele Toti e gli assessori Federico Grossi e Chiara Bonciolini – I lavori hanno permesso di scoprire nuove informazioni sull’evoluzione del campanile nel corso dei secoli". All’incontro di domani, oltre agli amministratori, interverranno il Andrea Vanni Desideri e Andrea Lippi che ha realizzato il video 3D.