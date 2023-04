La Cassa di risparmio cambia pelle "Ammodernamento delle filiali Ecco la banca di prossimità digitale"

Una banca di prossimità, vicina ai cittadini, ma al passo con i tempi e digitale. Su questi due aspetti si basa il cambio di pelle della filiale di Saline della Cassa di Risparmio di Volterra. L’inaugurazione si è svolta ieri alla presenza del sindaco di Volterra Giacomo Santi, del presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra Roberto Pepi e degli esponenti della banca: il direttore generale Stefano Pitti e il vice Direttore Generale Fabio Tonelli. Da oggi, infatti, i clienti, che si recheranno alla filiale di via Borgo Lisci 95 a Saline di Volterra, potranno trovare un’area self service che permette di evitare le code allo sportello. E poi nuovi uffici, progettati per diventare veri e propri spazi per la consulenza dove accogliere e ospitare la clientela. L’obiettivo che guida il progetto, spiegano dalla banca, è incentivare una nuova modalità di lavoro che si fonda sul concetto di mobilità, che beneficia di nuovi strumenti per superare le postazioni fisse.

"Il piano di progressiva rivisitazione e ammodernamento delle filiali è funzionale al nuovo concetto di banca di prossimità digitale che ispira il nuovo corso della Cassa – ha affermato il direttore generale Stefano Pitti –. La Cassa è infatti convinta che l’integrazione della prossimità e della forte relazione con il cliente con le potenzialità offerte oggi dalla tecnologia permetta di offrire prodotti e servizi innovativi, conservando nello stesso tempo il modello di ‘servizio su misura’ tipico del nostro istituto". Entro l’estate, la Cassa realizzerà inoltre la nuova area self affacciata su piazza dei Priori, che permetterà di effettuare tutte le principali operazioni bancarie senza necessità di recarsi in filiale, operativa 7 giorni su 7. Subito dopo l’estate la filiale di Pisa in piazza S. Antonio sarà trasferita nella prestigiosa sede di piazza dei Grilletti in pieno centro città.

"In questo modo – ha concluso Pitti – colmiamo il gap che le banche nazionali stanno lasciando sui territori. Il nostro obiettivo è migliorare la soddisfazione di nostri clienti attraverso il binomio consulenza e tecnologia, per questo entro l’estate sarà rilasciata anche la nuova versione del home banking e dell’applicazione per smartphone che permetteranno ai clienti di interagire con la Cassa in modo agevole come e quando vorranno".