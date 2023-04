La casa da radere al suolo "Non ci penso proprio Poterò il caso in Europa"

di Carlo Baroni

La battaglia è ancora lunga. Paolo Cerretini è tutt’altro che disposto ad arrendersi: "Se necessario, poteremo il caso anche in Europa, perché questa vicenda non può finire così. Quella casa è stata fatta nel rispetto della legge, con il legale stiamo lavorando ad una memoria". Siamo nel Comune di Ponsacco, e il caso è quello della villetta costruita lungo via delle Colline per Legoli, di fronte a Villa Riccardi Toscanelli. Il Tar è stato lapidario: "Il Comune non può fare altro che eseguire quanto ordinato dal Consiglio di Stato in sede di ottemperanza della sentenza di merito, adottando l’ingiunzione di demolizione, che trova la propria ragion d’essere nel definitivo accertamento giudiziale della preesistenza dell’area boschiva vincolata, nel definitivo annullamento del titolo edilizio legittimante e, per conseguenza, nella insuperabile natura abusiva dell’edificio realizzato".

Quanto ai Cerretini, per la giustizia amministrativa, hanno già detto la loro: "Per parte loro, hanno già integralmente esercitato le proprie prerogative difensive nel giudizio di primo e secondo grado ed impugnando la decisione di appello con gli strumenti messi a disposizione dall’ordinamento". Ora che si fa? "Si va avanti", dice Paolo Cerretini, titolare dell’azienda agricola Podere Orto Primo, nei cui terreni ricade la villetta dove abita la sorella. "Io non la demolirò mai – spiega l’imprenditore –. Si può edificare nella fascia di rispetto del bosco se si recuperano dei volumi, lo si può fare in tutta Italia e non qui. Si vuol raccontare che gli elefanti volano, ma a me non lo faranno mai credere". "Ma stiamo scherzando? – aggiunge –. Qui si rovinano famiglie che hanno costruito una casa dopo aver avuto i permessi, una casa costata 700 mila euro: ora, secondo quanto venuto fuori nelle carte giudiziarie di questa vicenda assurda e grottesca, si dovrebbe buttare giù l’immobile e, ovviamente, anche continuare pagare le rate del mutuo ventennale contratto per poterla edifcare". "Il Comune non ha sbagliato – prosegue lo sfogo di Cerretini –. I permessi sono regolari e, una volta ricevuti, sono bastati per far partire il cantiere. E l’immobile è stato realizzato seguendo pedissequamente quanto era stato autorizzato: è una casa realizzata in bioedilizia, in classe A4, all’interno della proprietà della famiglia dove si trova anche il Podere Orto Primo". Nel 2015 i Comuni di Pontedera e Ponsacco, in cui ricade il terreno concessero i permessi a costruire. Il cantiere per costruire la villetta è iniziato nel 2016 e nel 2018 è stata terminata. Poi un botta e risposta di carte bollate che potrebbe proseguire con il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. "Ma se necessario anche fino agli organi di giustizia europei", chiosa Cerretini. Ad aprire le porte alle vie legali fu un esposto nel 2017.