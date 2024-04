La carica di Marzia Fattori: "Alternativa a Giglioli"

di Carlo Baroni

SAN MINIATO

"Alla guida del Comune per portare avanti progetti e risolvere problemi ai quali non mi è stato permesso di mettere mano, sennò sarei rimasta". Marzia Fattori, candidata sindaco per i Riformisti, ma ex assessore della giunta Giglioli, sfida il primo cittadino, e non lesina i primi attacchi elettorali alla giunta. Decisa a prendersi lei il posto di sindaco.

Fattori, lei ha lasciato il Pd?

"Naturalmente, sono una persona corretta, prima di accettare questa sfida con i Riformisti mi sono dimessa dal partito e dall’assemblea comunale di cui facevo parte".

Cosa l’ha spinta ad accettare questa candidatura?

"Come ho già detto, dopo le mie dimissioni dalla giunta, consideravo conclusa la mia esperienza in politica. Sono stati tanti, però, i cittadini che mi hanno invitato a fare qualcosa, ad impegnarmi ancora. Poi sono stata contattata dai Riformisti, li ho ascoltati, mi sono trovata davanti un progetto condivisibile e che ha idee ben chiare su cosa bisogna fare per il nostro Comune".

E cosa?

"La macchina comunale va tutta riorganizzata, c’è bisogno di ritrovare un dialogo vero tra amministrazione e cittadini, fra giunta e territorio. C’è bisogno di condivisione vera, concreta, dei progetti e delle necessità: un modo di amministrare che costa sicuramente più fatica, ma che noi crediamo indispensabile: io sono pronta a metterlo in pratica".

Cosa proponete agli elettori?

"Non sono il tipo che promette sogni, o comunque progetti faraonici e irrealizzabili, Mi piace parlare chiaro: se sarò eletta prometterò solo quello che sono sicura di poter realizzare. Preferisco dire un no, e motivarlo, prima di vendere false speranze".

A quale elettorato vi rivolgete?

"Siamo a lista civica aperta e pronta a parlare con tutti. Il nostro orientamento è, con tutta evidenza, di centrosinistra".

I Riformisti, nel 2019, sostennero Giglioli. Ora siete in competizione. Siete alternativi al Pd?

"Siamo alternativi a Giglioli. E possiamo essere punto di riferimento per quel centrosinistra “scontento“ dell’amministrazione uscente e del suo sindaco".

Un primo occhiolino agli scontenti che sono anche nel Pd?

"Certo, il Pd ha dimostrato con le primarie che c’è un’ampia fetta del partito che chiedeva di voltare pagina rispetto all’attuale amministrazione".

Un aiuto potrebbe arrivare anche dalla possibilità del voto disgiunto?

"Potrebbe. Noi contiamo come Riformisti ad ottenere un ottimo risultato. E per quello ci impegneremo a fondo".

Ottimo fino a che punto?

"Puntiamo ad andare al ballottaggio al posto di Giglioli".

Il programma elettorale?

"Ci stiamo lavorando in questi giorni. Presto ci sarà la presentazione ufficiale della mia candidatura, occasione nella quale daremo i primi punti essenziali del programma. Poi a seguire la presentazione della lista, che sarà un bella lista, di persone qualificate che con me hanno accettato la sfida".