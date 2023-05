La camminata del sorriso per stare bene e raccogliere fondi

Una camminata per raccogliere fondi per combattere la sindrome di Williams e da devolvere all’Associazione Persone Williams Italia ed alla Fondazione Meyer. È la Camminata del Sorriso che si terrà domani pomeriggio con partenza alle 14.30 dal centro sportivo della Bellaria. Due i percorsi previsti, uno da 5 km e uno da 10 km. Si parte dalla Bellaria per arrivare sul piazzone e sul ponte Napoleonico, di qui il gruppo dei 5 km rientra, l’altro arriva fino ai laghi Braccini. La donazione per partecipare è libera con un minimo di 3 euro. A tutti i partecipanti verranno consegnati, disponibili fino ad esaurimento (ne sono disponibili 300), i pacchi gara. Ci saranno ristori lungo il percorso e un grande ristoro finale ed infine l’estrazione di tre buoni per libri per bambini. A tutti i bambini saranno regalate bolle di sapone. "Abbiamo scelto il 20 maggio in quanto è la Giornata mondiale della sindrome di Williams" spiega l’organizzatore Federico Peporini. La sindrome di Williams è una malattia genetica rara dello sviluppo neurologico fortunatamente non degenerativa. Si presenta una volta ogni 10.000 nascite e rispetto a tanti anni fa, ora la diagnosi è molto precoce, già nei primi mesi di vita.