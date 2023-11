La Bottega d’Arte di Paolo Grigò, da oltre 30 anni a Pontedera, raccontata in un volume della scrittrice e critica d’arte Pina Melai. Assieme a questo l’inaugurazione di una mostra fotografica che raccoglie l’attività e le opere dell’artista. In tanti, sabato scorso, alla Biblioteca Giovanni Gronchi, per il doppio appuntamento dedicato ad una figura di spicco del panorama culturale, Paolo Grigò. La mostra fotografica, che sarà visibile in biblioteca fino al 24 novembre, è curata da Margherita Gagliardi.