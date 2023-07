La bistecca sotto la torre Il borgo celebra il gusto

Torna "Rosso Montopoli – La Bistecca sotto la Torre". Sarà in piazza San Matteo ed è un appuntamento che unisce gusto, tradizione e valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche locali in uno degli scenari più suggestivi del Valdarno, organizzato dal Centro Commerciale Naturale di Montopoli e Confcommercio Provincia di Pisa e promossa da Vetrina Toscana, Regione Toscana e UnionCamere Toscana, in collaborazione con il Comune e il contributo di Nomasei Paris x Montopoli. Appuntamento domenica dalle 19 con la quarta edizione dell’iniziativa nata nel 2020 e diventata negli anni uno degli appuntamenti più apprezzati dell’estate montopolese. Un evento che vuole mettere in mostra e promuovere le tipicità locali ed esaltare le bellezze e le bontà offerte da botteghe e attività del borgo, tra tutte la bistecca, la celebre fiorentina dell’Antica Macelleria Norcineria Marianelli che sarà protagonista di un’emozionante showcooking sotto la Torre. Insieme tanta musica e attrazioni.