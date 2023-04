La biblioteca interpella gli utenti

Da domani e per un mese intero, fino al 20 maggio, la biblioteca comunale Giovanni Gronchi propone un’indagine tra gli utenti attivi e potenziali, per conoscere meglio, sulla base delle risposte fornite, il livello di diffusione della conoscenza dei propri servizi, il gradimento ma anche le esigenze e le aspettative da parte dei cittadini. Il questionario è reperibile in biblioteca. Gli esiti saranno resi noti pubblicamente e saranno oggetto di riflessione e di ulteriore lavoro da parte dell’amministrazione e dei bibliotecari, in modo da condividere e perseguire obiettivi a breve, medio e lungo periodo, in vista di un adeguamento, di uno sviluppo e miglioramento dei servizi, sulla base delle risposte e delle segnalazioni dei cittadini.