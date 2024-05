La biblioteca e il fine appalto: "La richiesta di sicurezza?. È diventato un demerito"

Le lavoratrici della biblioteca a cui non è stato rinnovato l’appalto non mollano e attaccano ancora la giunta Giglioli: "Ma con quale ipocrisia si offrono alla cittadinanza incontri con Dario Vergassola, Sigfrido Ranucci ed Edoardo Orlandi ed Eugenio Nocciolini negli stessi giorni in cui infuria la polemica per l’allontanamento di ben 7 bibliotecari in servizio nello stesso Comune da oltre vent’anni?". Poi l’affondo, riepilogando i fatti. "Uno dei luoghi della cultura più frequentati del paese è fatiscente, e dopo tanti appelli la Cgil denuncia la situazione alle autorità – si legge –. La biblioteca di San Miniato Basso viene chiusa - per pubblica incolumità fisica, ma molti preferiscono dire “digitalizzazione” - lo è tuttora, ma la lecita richiesta di sicurezza sul lavoro diventa un assurdo demerito. Ad aprile scorso i finanziamenti stanziati per l’appalto spariscono, il Primo Maggio si festeggiano i lavoratori e il 2 vengono defenestrati i bibliotecari ribelli. Finito tutto".

E ancora: "E’ storia di questi giorni: il gruppo sarà sostituito da personale non specialistico, tanto da fare indignare l’Associazione Italiana Bibliotecari, le libere associazioni dei professionisti della cultura, colleghi e semplici cittadini".

Intanto in questi giorni la Cgil ha distribuito un volantino sul territorio, ricordando che fra dieci giorni finirà l’appalto e che le lavoratrici hanno scritto una lettera al presidente della Regione Eugenio Giani, sanminiatese. "Non possiamo rimanere fermi in silenzio – si legge nella nota del sindacato – in attesa che il tempo passi e il problema sparisca, perché i lavoratori questa situazione la stanno vivendo sulla loro pelle e insieme alle loro famiglie".