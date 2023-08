La battaglia per salvare Ponsacco: "Lettera al Presidente Mattarella"

Un’altra iniziativa per aiutare la i Cerretini la cui abitazione potrebbe essere demolita tra una manciata di giorni. Il tempo stringe. Così Samuele Ferretti, il ponsacchino che si batte per la sicurezza e la legalità da mesi, e che in questo caso si è schierato a fianco dei Cerretini coinvolgendo tante persone, lancia l’iniziativa di fare squadra tutti insieme. "Chiediamo al popolo italiano di aiutare la famiglia Cerretini nella sua battaglia di legalità – dice Ferretti –. Per aiutare la famiglia si invita a condividere il testo di una lettera sulla propria e-mail e inviarlo alla Prefettura di Pisa e alla Presidenza della Repubblica".

Ma cosa dice questa lettera e cosa chiede? "Risultano ad oggi ancora giudizi pendenti – si legge –. Se si giungesse alla demolizione prevista per il 3 settembre prossimo, senza attendere la conclusione, saremmo davanti ad un gravissimo errore. Per questo ci rivolgiamo a lei Presidente affinché intervenga al fine di ottenere una sospensione dell’ordine di demolizione in attesa della fine dei contenziosi".

La demolizione è stata decisa dal Consiglio di Stato motivando: "Il Comune non può fare altro che eseguire quanto ordinato dal Consiglio di Stato in sede di ottemperanza della sentenza di merito, adottando l’ingiunzione di demolizione, che trova la propria ragion d’essere nel definitivo accertamento giudiziale della preesistenza dell’area boschiva vincolata, nel definitivo annullamento del titolo edilizio legittimante e, per conseguenza, nella insuperabile natura abusiva dell’edificio realizzato". Tutta questa vicenda inizia nel 2015 quando i Comuni di Pontedera e Ponsacco, in cui ricade il terreno concessero i permessi a costruire. Il cantiere iniziò nel 2016 e nel 2018 è stata terminata: poi l’immobile è rimasto incagliato in un duello di carte bollate. Da settimane i Cerretini chiedono solo tempo. Per non trovarsi ad aver ragione, ma non la casa.

"Magari arriveremo a dimostrare che abbiamo ragione noi e la casa non ci sarà più – ha detto Paola Cerretini, nei giorni scorsi, in un’intervista al nostro giornale – Un paradosso e una vergogna". E se tra qualche giorno, invece, dovessero arrivare le ruspe, ha annunciato: "Resto dentro, mi ci faccio seppellire dentro questa casa". All’inizio d’agosto c’è stato anche un sit in di protesta per quello che sta accadendo, e di vicinanza alla famiglia Cerretini, che si è tenuto davanti alla villetta ed al quale hanno partecipato molte persone coinvolte nella battaglia proprio da Ferretti.

Carlo Baroni