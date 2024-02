"La 5^ Women's Cup a Santa Croce: il calcio femminile in crescita"

La quinta edizione del prestigioso torneo di Viareggio femminile, "5^ Women’s Cup", fa tappa a Santa Croce grazie al Santacroce Calcio. Dopo il match Rappresentativa Under 19-Livorno di martedì (4-0), oggi, alle 15, allo stadio Buti è in programma Westchester United-Rappresentativa Under 19. Anche l’Us Santacroce ha tra le fila della categoria Primi Calci alcune giovani atlete. "Il calcio femminile è in continua crescita – le parole del presidente Giannoni – e la nostra società intende investire sulle atlete".