King Contest Show, talento e solidarietà a Calcinaia

Musica, canto, danza, recitazione e tutto ciò che fa spettacolo. Torna a Calcinaia il King Contest Show, il talent dove sono protagonisti i giovani artisti dai 5 ai 14 anni dell’Istituto comprensivo M. L. King. L’evento si terrà sabato 1 luglio alle ore 21.15 in piazza Indipendenza a Calcinaia. In occasione della conferenza stampa di presentazione, il vicesindaco di Calcinaia, Flavio Tani, ha sottolineato l’importanza di questa iniziativa nel permettere ai giovani di esprimere il proprio talento attraverso diverse forme artistiche. "Il progetto offre agli studenti la possibilità di esprimersi attraverso modalità artistiche o comunque in modo talvolta non convenzionale – ha detto la vicepreside Letizia Zerini, che ha portato i saluti della Dirigente scolastica, Elisabetta Iaccarino –. Questo aspetto fa di questo evento, un’iniziativa inclusiva e dà modo di scoprire il talento dei ragazzi che altrimenti non sempre riesce ad essere notato. Il contest rappresenta inoltre un esempio di comunità educante poiché la scuola esce dalle aule e incontra una varietà di soggetti che contribuiscono alla formazione dei ragazzi. Non da ultimo, ha anche uno scopo benefico dato dal fatto che viene poi effettuata una donazione a Telethon.

È importante che ci sia anche il valore del dono, del prendersi cura a tutto tondo degli altri". Barbara Ambrosini, docente e direttrice artistica dell’evento, ha poi illustrato i dettagli dello spettacolo che vedrà la partecipazione di un centinaio di ragazzi e una giuria composta da rappresentanti della scuola e dell’amministrazione comunale, oltre che dai partner che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento.

