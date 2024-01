Keu, terremoto politico-giudiziario: "Comune parte civile? Obbligati"

Sul caso Keu, che nell’aprile del 2021 travolse il distretto della conceria e imbarazzò la politica, interviene l’Unione Inquilini del Valdarno, prendendo una posizione chiara a poche settime dall’udienza preliminare a Firenze, quando il giudice sarà chiamato ad esprimersi sulla richiesta di rinvio a giudizio per 24 persone, a vario titolo, finite nell’inchiesta: "Vista la lunga lista di enti pubblici che sarebbero stati danneggiati dal Keu – si legge nella nota a afirma del presidnete, avvocato Luca Scarselli –, nel caso in cui non si costituiscano parte civile, si riserviamo fin da ora di valutare le motivazioni e farle valutare alla Procura della Corte dei conti".

Un annuncio che poggia su un precedente ragionamento. "Da quanto emerge, il Comune di Santa Croce sarà costretto a costituirsi parte civile nel procedimento penale, perché viene considerato parte danneggiata.

Di conseguenza, vista la situazione ci aspettiamo che da parte del Comune di Santa Croce si inizi a parlare della vicenda con “voce separata” rispetto dal proprio sindaco – ha sottolinato Scarselli –. Infatti, va ricordato che Giulia Deidda non è il Comune e il Comune non è Giulia Deidda, in realtà la Casa di tutti i cittadini". Il caso Keu è stato, ed è, un vero e proprio terremoto politico, oltre che l’indagine della magistratura antimafia di Firenze sulle terre avvelenate che sarebbero finite a tonnellate in provincia di Pisa e in mezza Toscana per riempimenti e sottofondi stradali nonostante non ne fosse consentita tale modalità di recupero: perché avrebbe potuto rilasciare nel suolo e nelle acque sotterranee significative concentrazioni di metalli pesanti (cromo ed altre sostanze). Al centro, secondo gli inquirenti, un sistema oliato da un’associazione a delinquere finalizzata alle attività organizzata di traffico di rifiuti consistenti in ceneri

prodotte dal trattamento termico dei fanghi di depurazione nell’ex Ecoespanso (Keu) e inviati all’impianto Lerose ben sapendo che – secondo l’accusa – l’impiego che sarebbe stato fatto di tale rifiuto era incompatibile con il rispetto dei limiti e requisiti di legge.

C’era la consapevolezza, dunque, secondo l’accusa, che tutto questo non era consentito. Ma sul tavolo c’erano anche ingenti risparmi che gli inquirenti hanno determinato vagliando la differenza dei costi che dovevano essere sostenuti se fosse stato inviato il rifiuto ad un corretto smaltimento.

Carlo Baroni